مبلغ فلكي.. إلزام مديرين يابانيين بدفع تعويض بقيمة 97 مليار دولار

المصدر: البيان

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ألزمت محكمة يابانية مديرين سابقين في الشركة المشغلة لمحطة فوكوشيما النووية، بدفع تعويض قدره 13 تريليون ين (97 مليار دولار)؛ بسبب فشلهم في منع وقوع كارثة في عام 2011.

ورفع مساهمون في الشركة، دعوى قضائية في عام 2012 ضد مديرين سابقين في شركة طوكيو للطاقة الكهربائية (تيبكو)، عقب انصهار حدث جراء موجات مد عاتية (تسونامي).

وحكمت المحكمة بأنه كان من الممكن أن يمنع المديرون التنفيذيون الحادث، لو تصرفوا بموجب الحرص الواجب.

وقدّمت شركة تيبكو اعتذارها؛ لكنها لم تعلق على الحكم القضائي.

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