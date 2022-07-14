89 قتيلاً في عاصمة هايتي في أسبوع من المواجهات المسلّحة بين عصابات متناحرة

المصدر: أ ف ب

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أعلنت منظمة غير حكومية أمس الأربعاء أنّ المواجهات المسلّحة الدائرة منذ أسبوع بين عصابات متناحرة في بور أو برنس، وتشلّ الحياة في العاصمة الهايتية أسفرت عن سقوط 89 قتيلاً على الأقلّ.

وقالت "الشبكة الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان" في بيان إنّ هذه المواجهات أسفرت عن "مقتل 89 شخصاً على الأقلّ، كما أنّ 16 شخصاً آخرين لا يزالون في عداد المفقودين".

وأضافت أنّ هذه الحصيلة الأولية تتضمّن كذلك "74 جريحاً أصيبوا بالرصاص أو بالسلاح الأبيض".

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