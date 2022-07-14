مقترحات روسية في إسطنبول لحل أزمة الحبوب

المصدر: (إسطنبول - رويترز)

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التقت وفود عسكرية روسية وأوكرانية وتركية مع مسؤولين من الأمم المتحدة في إسطنبول لإجراء محادثات بشأن استئناف صادرات الحبوب الأوكرانية من ميناء أوديسا الرئيسي على البحر الأسود وسط تفاقم أزمة الغذاء العالمية.

ونقلت وكالة إنترفاكس الروسية للأنباء عن الناطق باسم وزارة الدفاع الروسية قوله إن موسكو قدمت مجموعة اقتراحات من أجل الوصول إلى «حل سريع وعملي لهذه القضية» خلال اجتماع أمس. ولم يتضح بعد ما إذا كان قد تحقق أي تقدم خلال المحادثات. وقال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس للصحفيين أول من أمس «نعمل بجد بالفعل لكن لا يزال أمامنا طريق نقطعه. كثيرون يتحدثون عن ذلك. ونحن نفضل أن نحاول وننجز المهمة».

ويقول دبلوماسيون إن تفاصيل الخطة التي قيد المناقشة تشمل سفناً أوكرانية توجه سفن الحبوب داخل وخارج مياه الموانئ الملغومة، وأن توافق روسيا على هدنة أثناء نقل الشحنات بينما تقوم تركيا، بدعم من الأمم المتحدة، بتفتيش السفن لتبديد مخاوف روسيا من تهريب أسلحة.

ونقلت وكالة «إنترفاكس» عن مدير إدارة المنظمات الدولية في وزارة الخارجية الروسية بيوتر إليتشيف، قوله إن بلاده على استعداد لتسهيل إبحار السفن التجارية الأجنبية لتصدير الحبوب الأوكرانية. وأضاف أن روسيا تريد إدارة وتفتيش السفن لاستبعاد إمكانية «تهريب الأسلحة». ونقلت وكالة الإعلام الروسية عن مصدر دبلوماسي آخر قوله إن مطالب روسيا تشمل إزالة «العقبات أمام الصادرات» والتي وضعتها العقوبات الغربية. وأضاف:«هناك عقبات أمام الجانب الروسي فيما يتعلق بتأمين السفن والخدمات اللوجستية وخدمات النقل والعمليات المصرفية بسبب العقوبات المفروضة».

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