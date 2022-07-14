كييف تستبعد التنازل عن أراضٍ لموسكو في إطار أي اتفاق سلام

المصدر: عواصم - البيان، وكالات

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استبعدت أوكرانيا التنازل عن أراضٍ لروسيا في إطار أي اتفاق سلام، في وقت تصعد هجومها المضاد ضد القوات الروسية في شرقي البلاد بأسلحة أمريكية ينظر لها أنها ستكون نقطة تحول في الحرب لكبح التقدم الروسي في حوض الدونباس.

وأكد وزير الخارجية الأوكراني دميترو كوليبا إن كييف لن تتنازل عن أراضٍ لروسيا في إطار أي اتفاق سلام، وقال إنه لا توجد محادثات سلام جارية بين موسكو وكييف. وتابع في إفادة صحافية «هدف أوكرانيا في هذه الحرب هو تحرير أراضينا واستعادة وحدة أراضينا وسيادتنا الكاملة في شرق وجنوب أوكرانيا. هذا هو الهدف النهائي لموقفنا في التفاوض».

وسيطرت روسيا على منطقة لوغانسك في شرق أوكرانيا هذا الشهر وتأمل في الاستيلاء على جميع الأراضي التي لم تسيطر عليها بعد في دونيتسك المجاورة، وهي المنطقة الأخرى في دونباس.

نظام «هيمارس»

ميدانياً، أطلقت القوات الأوكرانية عدداً من الصواريخ على منطقة لوغانسك التي تسيطر عليها قوات موالية لروسيا. وقال أندريه ماروتشكو، الممثل عن الانفصاليين، عبر تلغرام، إن المنطقة تعرضت لإطلاق نار واسع النطاق من راجمات النظام الصاروخي المدفعي عالي الحركة (هيمارس) المقدمة من الولايات المتحدة. وجرى إطلاق الصواريخ على لوغانسك من قرية أرتيميفسك في منطقة دونيتسك. وأصابت صواريخ عدة أهدافها. وأعلن قائد الإدارة العسكرية الأوكرانية لمنطقة لوغانسك سيرهي هايداي أنه جرى تدمير مستودعات عسكرية للقوات الروسية والموالين لها، إلا أن القوات الانفصالية أكدت من جانبها أن الدفاعات الجوية التابعة لها تسيطر على الموقف.

إعلان ونفي

في الأثناء، أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن قواتها دمرت طائرتين من طرازي سوخوي سو25 وسو24 وهما طائرتان من الحقبة السوفييتية استخدمتها القوات الجوية الأوكرانية - فوق منطقة دونيتسك بشرق أوكرانيا، إلى جانب طائرة أخرى من طراز سو25 وأخرى من طراز ميغ29، وهي طائرة مقاتلة سوفييتية، في منطقة ميكولايف بجنوب أوكرانيا، إلا أن القوات الجوية الأوكرانية نفت تكبدها هذه الخسائر.

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