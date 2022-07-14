تفكيك محطة الطاقة النووية السويسرية بحلول 2034

المصدر: (جنيف- د.ب.أ)

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أعلنت شركة الطاقة «بي كيه دبليو»، أمس، أن عملية تفكيك محطة الطاقة النووية السويسرية في «موهلبيرغ» تمضي قدماً وفقاً للجدول الزمني. وبعد مرور عامين ونصف العام على إغلاق المحطة، تم نقل ربع الوقود النووي إلى وحدة تخزين مؤقتة.

وهناك 102 قضيب وقود مخزنة الآن في ما يسمى «براميل التخزين الجاف» في وورينلينغن، ومن المقرر أن يتم نقل قضبان الوقود المتبقية وعددها 316 قضيباً إلى هناك بحلول عام 2024، وقد تم إغلاق محطة «موهلبيرغ» للطاقة النووية القريبة من العاصمة برن في عام 2019 بعد 47 عاماً من العمل. وبعد نقل قضبان الوقود، سيتم تطهير كل المباني وأجزاء المحطة، التي تعرضت للإشعاع. وبعد القيام بذلك، سيتم هدم المبنى بشكل تقليدي، على أن يكتمل العمل بحلول عام 2034.

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