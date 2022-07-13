مجلس الأمن يعتمد قرارين بشأن اليمن وليبيا

المصدر: نيويورك- البيان، وكالات

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اعتمد مجلس الأمن، اليوم الأربعاء، قراراً بتمديد تفويض بعثة الأمم المتحدة لدعم اتفاق الحديدة في اليمن، عاماً كاملاً، حتى 14 يوليو 2023، كما جدد المجلس نظام العقوبات وولاية فريق الخبراء المعني بليبيا وصوّت أعضاؤه بالإجماع لصالح القرار، الذي صاغته بريطانيا بشأن اليمن.

وتأسست البعثة الأممية، التي انتهت ولايتها الحالية، الأربعاء، بموجب قرار مجلس الأمن رقم 2452، بعد فترة وجيزة من التوقيع على اتفاق ستوكهولم في ديسمبر 2018، بين الحكومة اليمنية، والحوثيين. وتضمن اتفاق ستوكهولم صفقة لنزع سلاح مدينة الحديدة الساحلية (غرب)، بالإضافة إلى آلية لتبادل الأسرى، وبيان تفاهم لتهدئة القتال في تعز (جنوب غرب).

ورحب قرار المجلس بالهدنة، التي أعلنت في أبريل الماضي باليمن وتمديدها اللاحق، داعياً إلى تعزيزها وترجمتها إلى وقف إطلاق نار مستدام وتسوية سياسية شاملة، كما أفاد القرار بـ«اعتزام مجلس الأمن إجراء أي تعديلات ضرورية حسب ما قد تتطلبه التطورات على الأرض، بما في ذلك وقف إطلاق نار مستدام في كل أنحاء اليمن». إلى ذلك وفي الشأن الليبي جدد المجلس نظام العقوبات وولاية فريق الخبراء.

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