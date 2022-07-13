محللون أردنيون لـ «البيان»: دلالات مهمة لتوقيت زيارة بايدن إلى المنطقة

المصدر: عمّان – ماجدة أبو طير

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أكد محللون أردنيون، أن زيارة الرئيس الأمريكي جو بايدن إلى المنطقة، تكتسب أهمية خاصة، ليس فقط لأنها الأولى له منذ توليه منصبه قبل عام ونصف العام، وإنما أيضاً لتوقيتها، وللقضايا التي ستتناولها، وبالطبع لدلالاتها المهمة.

وبحسب المحللين، فإن الملفات التي تهم الأردن عديدة، ويتوقع أن تكون المملكة الهاشمية جزءاً أساسياً من أي ترتيبات مقبلة، ويتوقع أن تتضمن أجندة الزيارة، قضايا من بينها مستقبل العلاقات بين الولايات المتحدة والمنطقة كلها، بالإضافة إلى الملفات الأمنية والسياسية، والمشاريع الاقتصادية.

وأكد عميد كلية الأمير الحسين بن عبد الله الثاني بالجامعة الأردنية، أستاذ العلاقات الدولية، د. مازن العقيلي، أن الأردن ينظر إلى زيارة الرئيس الأمريكي للمنطقة بأهمية قصوى، فخلال هذه الزيارة، سيتم إعادة ترتيب الأوراق، وتطبيع العلاقات الأمريكية – العربية، وسيكون للأردن دور فاعل في الأوضاع السياسية، وبالذات في الترتيبات الأمنية، فالإدارة الأمريكية ترغب بالعودة للمنطقة، من خلال مفهوم الأمن. وأشار في تصريحات لـ «البيان»، إلى أنّ الأردن يتطلع إلى الأدوار الإيجابية، التي من شأنها أن تحقق مواجهة التحديات التي تواجهها المنطقة، وهي تحديات كثيرة ومتنوعة، وهنالك حالة من عدم الاستقرار السياسي والأمني، ولمواجهة هذه الملفات، يجب أن يكون هنالك تحالفات إقليمية قوية للعمل والتضامن سوياً، لإيجاد الحلول ووضع الاستراتيجيات.

من جهته، يرى أستاذ العلوم السياسية في الجامعة الهاشمية، د. جمال الشلبي، أنّ الأردن ينظر إلى ثلاثة ملفات، تعد من الملفات التي يمكن وصفها بالأولوية، ويجب أن تأخذ حيزاً ومحوراً رئيساً خلال جولة الرئيس الأمريكي، واللقاءات التي ستحدث.

ويبين الشلبي أن الملفات هي، ملف القضية الفلسطينية، وأهمية إنعاش التفاوض من جديد بين الفلسطينيين والإسرائيليين، وفقا لمبدأ حل الدولتين، وخلق مسارات من أجل التهدئة، والملف الثاني، هو الأوضاع الاقتصادية الأردنية الصعبة، فالمشاريع الإقليمية الاقتصادية، تشكل بالنسبة له قارباً للنجاة، علاوة على ملف في غاية الأهمية، وهو ملف الترتيبات الأمنية، وبالذات في ما يتعلق بالحدود الشمالية والشرقية.

وأكد أن الزيارة مهمة لعدة اعتبارات، وتحمل رسائل عديدة، من بينها أن الشرق الأوسط كان، وما زال، وسيبقى، من أولويات الإدارة الأمريكية.

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