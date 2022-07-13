سريلانكا تعلن حالة طوارئ بعد فرار الرئيس

المصدر: وكالات

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أعلنت السلطات السيرلانكية اليوم الأربعاء حالة طوارئ في البلاد بعد فرار الرئيس ووصوله إلى المالديف.

وكانت سلطات المطار في جزر المالديف قد أكدت وصول الرئيس السريلانكي جوتابايا راجاباكسا إلى العاصمة ماليه، مشيرة إلى أنه تم نقله إلى موقع لم يتم الكشف عنه.

جاء ذلك عقب ما تردد عن فرار الرئيس وزوجته من سريلانكا بعد أيام من اقتحام محتجين منزله ومكتبه والمقر الرسمي لرئيس وزرائه وسط أزمة اقتصادية استمرت ثلاثة أشهر وتسببت في نقص حاد في الغذاء والوقود.

وأكدت القوات الجوية السريلانكية في بيان أنها قدمت طائرة لرحيل الرئيس بعد حصولها على موافقة من وزارة الدفاع.

وفر راجاباكسا من البلاد قبل استقالته المزمعة التي كان من المقرر الإعلان عنها اليوم الأربعاء بعد أشهر من الاحتجاجات على فشله في معالجة أزمة اقتصادية غير مسبوقة في الدولة الجزيرة.

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