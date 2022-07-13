ثمانية مرشحين محافظين لمنصب رئيس الوزراء في بريطانيا

المصدر: أ ف ب

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أطلقت رسميا حملة السباق الى داونينغ ستريت، وسيتنافس ثمانية نواب محافظين للحلول محل رئيس الوزراء البريطاني المنتهية ولايته بوريس جونسون، بعد أن حصلوا على دعم ما لا يقل عن 20 من زملائهم.

ودون مفاجآت، حصل كل من وزير المال السابق ريشي سوناك ووزيرة الدفاع السابقة بيني مورداونت ووزيرة الخارجية ليز تراس والنائب توم تاغندات على دعم 20 من زملائهم للترشح رسميا وفق ما أعلنت أمس الثلاثاء لجنة 1922؛ وهي المجموعة البرلمانية المحافظة المكلفة وضع قواعد الاقتراع.

وسيتنافس أيضا وزير المال الجديد ناظم زهاوي والمستشارة القانونية للحكومة سويلا برافرمان ووزيرة الدولة السابقة للمساواة كيمي بادينوتش ووزير الصحة السابق جيريمي هانت.

استقال بوريس جونسون من منصبه الخميس كزعيم لحزب المحافظين بعد موجة استقالات من فريقه الحكومي بسبب فضائحه المتكررة. لكنه سيبقى رئيسًا للوزراء حتى معرفة خليفته في الخامس من سبتمبر.

اعتبارا من اليوم الأربعاء على المرشحين الثمانية أن ينالوا تأييد 30 نائبا خلال التصويت الأول. وستتم عملية ثانية غدا الخميس وثالثة الاثنين، اذا اقتضى الأمر.

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