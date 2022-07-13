الصين تُطلق أكبر سفينة للإنقاذ البحري في مضيق تايوان

المصدر: البيان

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أطلقت أول سفينة الإنقاذ البحري واسعة النطاق "هايشون 06" في مضيق تايوان في مدينة بينجتان بمقاطعة فوجيان رسميًا يوم 11 يوليو الجاري، وهي حالياً أكبر سفينة رسمية تتمتع بأفضل أداء في مضيق تايوان.

وتنقسم سفينة الإنقاذ البحرية بحسب "صحيفة "الشعب" الصينية" إلى 7 فئات من 100 متر إلى 10 أمتار، وأعلى مستوى 100 متر.

وتعتبر "هايشون 06" سفينة دورية كبيرة ذات فئة 100 متر، بطول 128 مترًا وعرض 16 مترًا وعمق 7.9 مترًا، وإزاحة حمولة كاملة تبلغ 6600 طن، والقوة الكلية لنظام الدفع الرئيسي 13920 كيلووات، والسرعة القصوى 23 عقدة، وتبلغ القدرة على التحمل 10000 ميل بحري، وقوة الاكتفاء الذاتي 60 يومًا.

ويمكن لـ "هايشون 06" أن تصل إلى جميع البحار في العالم باستثناء القطب الشمالي والجنوبي. كما تتمتع "هايشون 06" بوظيفة البحث عن الأنواع متعددة الأهداف مثل السفن المعرضة للخطر في البحر وغرق الناس.

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