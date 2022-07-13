التنافس الأمريكي- الصيني يطغى على «أزمة المناخ» في قمة دول «الهادئ»

المصدر: سوفا - أ.ف.ب

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أرخى التنافس الأمريكي- الصيني وخلافات بين جزر المحيط الهادئ بظلاله على انطلاق قمة إقليمية تاريخية، ما يعرقل المساعي نحو جذب انتباه العالم إلى الأزمة المناخية الخطيرة في تلك الجزر.

وتعد النسخة الحالية من منتدى جزر المحيط الهادئ أهم اجتماع منذ سنوات، إذ تأتي بعد توقف قسري، بسبب جائحة كوفيد، فيما ينفد الوقت أمام الجزر الاستوائية للتحرك في ملف المناخ.

وافتتح رئيس فيجي، الذي يترأس المنتدى فوريك باينيماراما، أمس، الاجتماع الأول للقمة، محذراً من أن «أزمة تغير المناخ الجامحة» تهدد أمن وسيادة العديد من دول منطقة الهادئ، لكن بدلاً من الاكتفاء بالتركيز على التهديد الناجم عن ارتفاع مستوى مياه البحار والعواصف، التي تزداد قوتها، فإن قراراً صادماً اتخذه زعماء متحالفون مع بكين في جمهورية كيريباتي بالانسحاب من المنتدى، وكُشف عنه عشية القمة، أرخى بظلاله على سير الاجتماع.

حالة طوارئ

وسيناقش القادة أيضاً الإعلان عن حالة طوارئ مناخية في الهادئ، ومسألة دعم مساع تقودها فانواتو، للطلب من محكمة العدل الدولية التدخل في مسألة الالتزامات المناخية للدول، وقال رئيس وزراء فيجي فانواتو بوب لاومان: إن سكان المنطقة «يدعوننا، نحن قادة منطقة الهادئ، للتصدي لهذه الطوارئ». وقال وزير خارجية توفالو، سايمون كوفي، لوكالة فرانس برس إنه «فوجئ وحزن» لانسحاب كيريباتي، لكنه عبر عن أمله إزاء إمكانية إقناعها بالانضمام مجدداً. واعتبر كوفي أن المخاوف إزاء الأمن الإقليمي المتأتية عن معاهدة جزر سليمان والصين «تجذب بعض الاهتمام بعيداً عن التغير المناخي».



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