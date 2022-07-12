وفد من البرلمان الدولي يسعى للتقريب بين موسكو وكييف

المصدر: دبي- البيان

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تلبية لدعوة من البرلمانين الأوكراني والروسي، يقوم فريق عمل الاتحاد البرلماني الدولي المعني بالحل السلمي للأزمة الأوكرانية- الروسية بزيارة إلى كييف وموسكو، برئاسة الدكتور علي راشد النعيمي، عضو المجلس الوطني الاتحادي، حيث يضم فريق العمل في عضويته رؤساء برلمانات ناميبيا وجنوب أفريقيا وأوروغواي ونواب كل من إندونيسيا وإسرائيل وكازاخستان.

وسينظر الوفد خلال الزيارة، التي تشمل زيارة ودية إلى رئيس مجلس الشيوخ البولندي في وارسو، في الحلول البرلمانية الممكنة للمساهمة في إنهاء الأزمة في أوكرانيا، وتهدف هذه المبادرة على المستوى البرلماني العالمي إلى استكمال الجهود الدبلوماسية المبذولة على مستوى الحكومات والأمم المتحدة، وتتماشى مع جهود الاتحاد البرلماني الدولي المستمرة، للمساعدة على إقامة برلمانات شاملة للجميع وخاضعة للمساءلة، حيث يكون لجميع أطياف المجتمع صوت، وتُوضع أطر تشريعية تكفل حقوق جميع المواطنين، وتُمارس رقابة فعالة على الإجراءات الحكومية، بما في ذلك التقيد الصارم بالقانون الدولي والالتزامات العالمية.

ويبذل فريق العمل مساعيه الحميدة لتشجيع الحوار مع البرلمانيين في أوكرانيا والاتحاد الروسي وفي ما بينهما، وتتمثل أهدافه، التي يؤيدها أعضاء الاتحاد البرلماني الدولي كافة تأييداً كاملاً، في المساعدة على تحقيق وقف كامل لإطلاق النار، والمساهمة في تدابير بناء الثقة لوقف الأعمال العدائية وفقاً طويل الأمد، وتنظيم المساعدات الإنسانية، وعلى الأمد الأطول، سيسعى فريق العمل إلى مساعدة برلماني أوكرانيا والاتحاد الروسي- وكلاهما عضو في الاتحاد البرلماني الدولي- على إعادة العلاقات السلمية والمستدامة.

ويرتكز عمل فريق العمل على التزام جميع أعضاء الاتحاد البرلماني الدولي بالحفاظ على النظام الدولي القائم على القواعد ومحوره الأمم المتحدة، والالتزام بالقانون الدولي، والمبادئ الأساسية المكرَّسة في ميثاق الأمم المتحدة.

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