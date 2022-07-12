قمة بين بوتين ورئيسي وإردوغان بشأن سوريا في طهران 19 الجاري

المصدر: أ ف ب

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يجتمع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مع نظيريه التركي رجب طيب إردوغان والإيراني إبراهيم رئيسي في طهران الأسبوع المقبل في إطار قمة تتناول الملف السوري وتتخللها محادثات ثنائية روسية تركية في ظل حرب أوكرانيا، وفق ما أعلن الكرملين الخميس.

وقال الناطق باسم الكرملين دميتري بيسكوف للصحافيين "يتم التحضير لزيارة الرئيس (بوتين) إلى إيران في 19 تموز/يوليو"، مشيرا إلى أنه سيناقش الملف السوري مع نظيريه الإيراني والتركي بينما سيجري محادثات ثنائية مع إردوغان.



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