طوارئ نيويورك تنشر تعليمات عن كيفية التصرف في حال تعرض المدينة لـ "ضربة نووية"

المصدر: البيان

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أوصت دائرة الطوارئ في مدينة نيويورك المواطنين عبر فيديو نشرته بقائمة من التعليمات الواجب اتخاذها في حال تعرض المدينة لضربة نووية.

وأشارت الدائرة بالاختباء داخل أي مبنى والابتعاد عن النوافذ والأبواب، ثم التخلص من الملابس التي قد تكون تعرضت للإشعاع، والاستحمام. وفقاً لوكالة "تاس" الروسية.

وبعد ذلك يتعين على المواطنين، حسب التعليمات الواردة في الفيديو، انتظار التعليمات اللاحقة التي سترسل إلى الهواتف المحمولة أو ستنشر عبر وسائل الإعلام.

وأشار البيان الذي نشرته دائرة الطوارئ إلى أن "احتمال أي حوادث مع الأسلحة النووية في نيويورك أو بالقرب منها قليل للغاية، ولكن من المهم أن يعرف سكان نيويورك ما هي الخطوات التي يجب اتخاذها لضمان الأمن".

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