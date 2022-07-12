الصين تقدم لأمريكا مخططاً للتعايش المشترك في المحيط الهادئ

المصدر: جاكرتا - وكالات

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سلمت الصين للولايات المتحدة مخططاً لتعايش الجانبين في منطقة آسيا والمحيط الهادئ، حيث يستمر تصادم أكبر اقتصادين في العالم في المنطقة بسبب قضايا أمنية.

ونقلت وكالة «بلومبرغ» للأنباء عن وزير الخارجية الصيني وانغ يي القول إنه قدم الاقتراح لنظيره الأمريكي أنتوني بلينكن خلال اجتماعهما الذي استمر خمس ساعات في بالي مطلع الأسبوع. وتطرق وانغ إلى التفاصيل بشكل موسع أثناء خطابه أمام أمانة رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان) في جاكرتا أمس.

وقال وانغ: «لقد أخبرت الجانب الأمريكي بشكل رسمي تماماً أنه ينبغي على الجانبين النظر في مناقشة تأسيس قواعد للتعاملات الإيجابية في منطقة آسيا والمحيط الهادئ، ودعم النهج الإقليمي المفتوح بشكل مشترك.. نتطلع إلى تلقي ردود فعل من الجانب الأمريكي على الاقتراح الصيني».

ووصف وانغ «القواعد» الصينية المقترحة على أنها: تدعم مركزية رابطة الآسيان وأطر التعاون الإقليمي الحالية؛ واحترام الحقوق والمصالح المشروعة للآخرين في منطقة آسيا والمحيط الهادئ؛ وتعزز الاستقرار مع توفير «المزيد من المصالح العامة» للمنطقة.

وأضاف أنه: «إذا تمكنت الصين والولايات المتحدة من ممارسة التعاملات بشكل سليم في منطقة آسيا والمحيط الهادئ، فإن هذا يمكن أن يساعد في إطلاق طاقة إيجابية وتلبية توقعات جميع دول المنطقة»، قائلاً إن تحقيق كل هذا يتوقف على ترفع الولايات المتحدة عن «عقلية الهيمنة».

رقعة الشطرنج

من جهة أخرى، شدد وزير الخارجية الصيني على أن دول جنوب شرق آسيا يجب ألا تتحول إلى «أحجار على رقعة شطرنج». وقال «حالياً تتعرض العديد من دول المنطقة بما في ذلك في منطقة آسيان لضغوط للانحياز إلى طرف ما».

وأضاف «علينا الحفاظ على المنطقة من الحسابات الجيوسياسية وأفخاخ شريعة الغاب ومن أن تستخدم كأحجار على رقعة شطرنج في إطار التنافس بين القوى العظمى».

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