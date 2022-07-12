سريلانكا.. انتخاب رئيس جديد للبلاد 20 يوليو

المصدر: (كولومبو - د.ب.أ)

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صرح عضو بارز بالحكومة السريلانكية، بأن البرلمان قرر إجراء تصويت في 20 من الشهر الجاري، لاختيار أحد أعضائه رئيساً للبلاد، بدلاً من الرئيس الحالي جوتابايا راجاباكسا، الذي تعهد بالاستقالة بحلول الغد.

وقال وزير الأمن العام والسياحة براسانا راناتونجا، إنه تقرر أن يعقد البرلمان اجتماعاً يوم الجمعة، ودعا من يرغب من أعضائه الـ 225 للترشح.

وأضاف أنه يجب تقديم الترشيحات بحلول 19 يوليو، على أن يجرى التصويت في اليوم التالي، تماشياً مع قرار تم اتخاذه خلال اجتماع للقادة السياسيين، بقيادة رئيس البرلمان، ماهيندا يابا أبيواردينا.

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