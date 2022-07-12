الجنسية الروسية متاحة لجميع الأوكرانيين

المصدر: (موسكو - أ.ف.ب)

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أصدر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مرسوماً يقضي بتسريع إجراءات منح الجنسية الروسية لجميع الأوكرانيين، وذلك بعد أكثر من أربعة أشهر على بدء الحرب في أوكرانيا. ويقضي المرسوم بإعطاء «جميع مواطني أوكرانيا الحق في تقديم طلب الحصول على جنسية الاتحاد الروسي بموجب تسهيل في الإجراءات».

ويشمل هذا الإجراء جميع المواطنين الأوكرانيين، بعد أن أُقرّ في مايو لتسهيل إجراءات الحصول على جواز سفر روسي لسكان منطقتي زابوريجيا وخيرسون، اللتين سيطرت روسيا على جزء كبير منهما.

يأتي ذلك في أعقاب سماح موسكو بتسريع إجراءات مماثلة لأهالي «جمهوريتي» دونيتسك ولوغانسك الانفصاليتين بشرق أوكرانيا، اللتين اعترف الكرملين باستقلالهما عن أوكرانيا.

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