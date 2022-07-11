رئيسة وزراء فرنسا تنجو من تصويت لحجب الثقة

المصدر: وام

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نجت رئيسة الوزراء الفرنسية، إليزابيث بورن، اليوم "الاثنين" ، بشكل مريح من اقتراح بحجب الثقة قدمه ضدها تحالف واسع من المعارضين اليساريين.

وأظهر إحصاء رسمي للأصوات أن 146 نائبا صوتوا لصالح الاقتراح، بينما تطلب الاقتراح أغلبية مطلقة من 289 صوتاً للتعجيل بسقوط الحكومة.

و تقدم تحالف اليسار بزعامة جان لوك ميلونشون بمذكرة لحجب الثقة عن حكومة إليزابيت بورن التي تتمتع بأغلبية ضئيلة جدا،لكنه فشل في إقناع باقي نواب المعارضة في دعم الخطوة،خاصة المنتمين لحزبي الجمهوريين اليميني و التجمع الوطني اليميني المتطرف.

وصرحت رئيسة الوزراء أمام البرلمان قبل التصويت بقليل قائلة "يجب أن نناقش القضايا التي يواجهها الفرنسيون، هذا التصويت بحجب الثقة غير عادل.. هذا التصويت بحجب الثقة هو مجرد تكتيكات سياسية فلننتقل معا إلى ثقافة التسوية".

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