بوتين يوقع مرسوما يتيح لجميع الأوكرانيين الحصول على الجنسية الروسية

المصدر: رويترز

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أظهرت وثيقة نشرها الموقع الإلكتروني للحكومة الروسية أن الرئيس فلاديمير بوتين وقع اليوم الاثنين مرسوما يطرح على جميع مواطني أوكرانيا عملية مبسطة لاكتساب الجنسية الروسية.

وذكرت وكالة تاس الروسية الرسمية للأنباء أن إجراء مبسطا سابقا لنيل الجنسية الروسية كان ينطبق فقط على سكان أراضي جمهوريتي دونيتسك الشعبية ولوجانسك الشعبية المعلنتين ذاتيا في شرق أوكرانيا، واللتين تسعى موسكو "لتحريرهما" من سيطرة كييف، وكذلك على سكان منطقتي خيرسون وزابوريجيا اللتين تحتلهما روسيا.

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