كوريا الشمالية تسبق التدريبات المشتركة لجارتها الجنوبية وأمريكا بإطلاق قذائف مدفعية

المصدر: يونهاب

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قال الجيش الكوري الجنوبي أمس الأحد إن كوريا الشمالية أطلقت قذائف مدفعية من قاذفات صواريخ متعددة في استعراض آخر للقوة من قبل الشمال.

ذكرت هيئة الأركان المشتركة للقوات الكورية الجنوبية في رسالة نصية للمراسلين أنها رصدت مسارات يعتقد أنها طلقات مدفعية من الساعة 6:21 مساء إلى 6:37 مساء يوم الأحد، بدون الكشف عن مزيد من المعلومات مثل العدد الدقيق للطلقات.

وقال مصدر مطلع إن الجيش رصد مسارين.

وأكدت الهيئة على أنها تعزز المراقبة واليقظة لدى الجيش، كما أن البلاد تعمل مع الولايات المتحدة عن كثب مع الحفاظ على وضع استعداد شامل.

وفي الوقت نفسه، عقد مجلس الأمن الوطني الرئاسي اجتماعا بقيادة مستشار الأمن الوطني الرئاسي "كيم سونغ-هان" لمراجعة وضع استعداد الجيش بعد فترة وجيزة من رصد الطلقات.

وقال المكتب الرئاسي إن مجلس الأمن الوطني يراقب عن قرب إمكانية إجراء عمليات إطلاق إضافية من قبل كوريا الشمالية.

وقد أطلقت بيونغ يانغ طلقات من قاذفات صواريخ متعددة في يوم 12 يونيو بعد أسبوع من إطلاقها 8 صواريخ قصيرة المدى باتجاه البحر الشرقي.

وجاءت عمليات الإطلاق الأخيرة وسط مخاوف متزايدة من أن الشمال قد يجري ما سيكون تجربة نووية سابعة أو يقوم بأعمال استفزازية أخرى.

كما جاءت بعد وصول ست مقاتلات أمريكية من طراز F-35A قادرة على التخفي من الرادار إلى كوريا الجنوبية الأسبوع الماضي من أجل تدريبات الحليفين المشتركة، في أول نشر علني لطائرات الشبح الحربية الأمريكية في كوريا الجنوبية منذ أواخر العام 2017.

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