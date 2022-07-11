الائتلاف الحاكم في اليابان يحافظ على الأغلبية

المصدر: (طوكيو - وكالات)

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أشارت استطلاعات الرأي في اليابان إلى أن الحزب الحاكم في طريقه للمحافظة على أغلبيته في مجلس الشيوخ الياباني في الانتخابات النصفية، حيث ذكرت هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية أنه من المتوقع أن يحافظ الحزب الديمقراطي الحر الحاكم، الذي يتزعمه رئيس الوزراء فوميو كيشيدا، على أغلبية في مجلس الشيوخ مع شريكه الأصغر، حزب كوميتو، في الائتلاف .

وتأتي النتيجة المتوقعة على نطاق واسع بعد يومين من مقتل شينزو آبي، العضو البارز في الحزب الديمقراطي الحر ورئيس الوزراء السابق.

ومن المرجح أن يفوز الحزب الديمقراطي الحر وحزب كوميتو بما يتراوح بين 69 و83 مقعداً من أصل 125 تم التنافس عليها في انتخابات، وفقاً لاستطلاعات هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية.

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