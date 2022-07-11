بريطانيا..معركة منصب رئاسة الوزراء تستعر

المصدر: لندن -رويترز

ت + ت - الحجم الطبيعي

تسارعت وتيرة المنافسة على إيجاد خليفة لرئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون أمس مع إعلان خمسة آخرين عن نيتهم الترشح وتعهد العديد من المرشحين بخفض الضرائب وتحقيق بداية نظيفة تختلف عن فترة رئاسة جونسون التي كانت مليئة بالفضائح.

وقال جونسون يوم الخميس إنه سيستقيل من منصبه، بعد أن اعترض العديد من المشرعين والوزراء في الحكومة على طريقة تعامله مع سلسلة من «الفضائح» من بينها انتهاك قواعد الإغلاق خلال التجمعات التي أقيمت في مكتبه في داونينغ ستريت. وأوضح أنه سيستمر في منصبه حتى انتخاب رئيس وزراء جديد. وأوضح عضو بلجنة حزب المحافظين، التي تحدد قواعد انتخاب رئيس الوزراء، إن النتيجة النهائية ستُعلن في سبتمبر المقبل.

وأعلنت وزيرة التجارة بيني موردنت رسمياً عن ترشحها لتنضم بذلك إلى وزير النقل جرانت شابس ووزير المالية ناظم الزهاوي والوزيرين السابقين جيريمي هانت وساجد جاويد، اللذين أعلنا عن ترشحهما لرئاسة الوزراء لصحيفة صنداي ليصل إجمالي عدد المرشحين بذلك إلى تسعة. وقالت موردنت في بيان «هذه نقطة تحول حاسمة لبلدنا. أعتقد أن تشكيل حكومة ائتلافية اشتراكية أو بقيادة اشتراكية في الانتخابات المقبلة سيكون بمثابة كارثة لبريطانيا... يجب أن نفوز في الانتخابات المقبلة». وستحدد لجنة المشرعين، التي أسسها حزب المحافظين العام 1922 والتي تضع القواعد للحزب في البرلمان، الجدول الزمني المحدد للمنافسة بعد اجتماع اليوم الاثنين.

إغلاق الترشيحات

وقال بوب بلاكمان، المسؤول التنفيذي باللجنة، إن باب الترشيحات سيُغلق مساء يوم غدٍ الثلاثاء لتبدأ بعد ذلك عملية تقليص عدد المرشحين إلى اثنين في النهاية حتى 21 يوليو الجاري. وسينتخب أعضاء الحزب خلال الصيف زعيماً جديداً للحزب ليصبح رئيساً للوزراء بعد ذلك.

وأضاف لشبكة «سكاي نيوز»: «سنختار المرشحين الاثنين بحلول 21 يوليو لنمنح أعضاء الحزب وقتاً كافياً لعقد جلسات اقتراع وإجراء الاقتراع عبر البريد وهو ما سيؤدي إلى تولي زعيم جديد المنصب في الخامس من سبتمبر».

تخفيض الضرائب

ومع دخولهم السباق، تعهد شابس والزهاوي وهانت وجاويد بتخفيض الضرائب مما يتعارض مع سياسة وزير المالية السابق، ريشي سوناك، الذي حملت ميزانيته العام الماضي بريطانيا أكبر عبء ضريبي منذ الخمسينيات.

وقال شابس «أؤمن بضرائب أقل ولوائح أقل واقتصاد لا تكبله البيروقراطية»، مضيفاً أنه سيحتفظ بميزانية طارئة لتخفيض ضريبة الدخل بواقع بنس واحد في 2024 وفقاً لما هو مقرر حالياً إضافة إلى تجميد زيادة مقررة في ضريبة الشركات كما يتطلع إلى تخفيض عدد الموظفين الحكوميين. وأوضح كل من هانت، وزير الخارجية السابق الذي احتل المركز الثاني في سباق المنافسة على تولي رئاسة الوزراء عام 2019 عندما شغل جونسون المنصب، وجاويد، الذي استقال مرتين من حكومة جونسون، إنهما سيخفضان ضريبة الشركات إلى 15 %.

تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز