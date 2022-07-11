مصرع شخصين وفقدان 14 آخرين في نيجيريا

المصدر: (ابوجا-أ.ف.ب)

ت + ت - الحجم الطبيعي

لقي شخصان حتفهما ولا يزال 14 شخصاً في عداد المفقودين، عندما جرفت الأمواج زورقاً على متنه ركاب انقلب في لاغوس، العاصمة التجارية لنيجيريا، على ما أفادت خدمات الطوارئ أمس.

وقع الحادث مساء الجمعة، بعد يومين من مقتل شخصين في حادث مماثل في المدينة التي يقطنها أكثر من 20 مليون شخص.

وقال ابراهيم فارينلوي من الهيئة الوطنية لإدارة الكوارث «كان على متن القارب 16 راكباً حين وقع الحادث. تم انتشال جثتين الليلة قبل الماضية بينما يجري البحث للعثور على الركاب الآخرين».

تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز