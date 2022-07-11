كوريا الجنوبية ترصد مقذوفات أطلقت من جارتها الشمالية

المصدر: (سيئول- رويترز)

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أعلن جيش كوريا الجنوبية، أمس، أنه رصد مقذوفات أطلقت فيما يبدو من كوريا الشمالية عن طريق قاذفات صواريخ متعددة الفوهات.

وأعلنت قيادة الأركان المشتركة في كوريا الجنوبية رصد الطلقات، وأن الجيش كثف إجراءات المراقبة ورفع مستويات التأهب، ولم تذكر أي إجراءات أخرى.

وكثيراً ما تختبر كوريا الشمالية قاذفات صواريخ متعددة الفوهات خلال التدريبات العسكرية، وطورت في السنوات الأخيرة أنواعاً أكبر حجماً من هذه الصواريخ. وينظر للمقذوفات والصواريخ الأصغر باعتبارها السلاح الأساسي لكوريا الشمالية في قصف أهداف في كوريا الجنوبية في حال نشوب صراع.

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