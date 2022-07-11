إيطاليا تخلي مخيم لاجئين في لامبيدوزا

المصدر: (روما -د.ب.أ)

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بدأت السلطات الإيطالية في إخلاء مخيم اللاجئين المكتظ وغير الصحي في جزيرة لامبيدوزا قبالة ساحل شمال أفريقيا، حيث نقلت البحرية 600 مهاجر إلى بورتو إمبيدوكلي في صقلية صباح أمس. ثم عادت السفينة إلى لامبيدوزا لنقل 600 شخص آخر. وجاءت عمليات النقل استجابة للتقارير والأحداث الأخيرة في الجزيرة. وفي نهاية الأسبوع الماضي، تم إحصاء أكثر من 1800 مهاجر في المخيم، المقام لاستيعاب 350 مهاجراً فقط. ومن المتوقع أن يصل المزيد من المهاجرين إلى الجزيرة في الأسبوع المقبل، وتهدف السلطات إلى إفراغ المخيم وتنظيفه في أقرب وقت ممكن.

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