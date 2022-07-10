زيلينسكي يعتزم الإعلان عن تعديل وزاري

المصدر: د ب ا

ت + ت - الحجم الطبيعي

يعتزم الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الإعلان عن تعديل وزاري وترسيخ الوزارت الأوكرانية في محاولة للقضاء على التبذير و الفساد، وفقاً لما قاله أشخاص على دراية بالخطط.

وتأتي هذه الخطوة بعدما وضعت أوكرانيا الأسبوع الماضي مسودة لاعادة البناء بعد الحرب، سوف تعتمد على مئات المليارات من الدولارات من الاقتصاديات الكبرى في العالم.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن هؤلاء الاشخاص القول إن الهيكل الاداري الجديد سوف يخفض عدد الوزراء إلى نحو 12 وزيراً بدلاً من 20 حالياً.

وأضاف الأشخاص المعنيون أنه ربما يتم إعادة وضع تصور لوزارة الخارجية لكي تتلاءم مع خطط الانضمام المحتمل للاتحاد الأوروبي. ولم يتضح بعد ما إذا كان وزير الخارجية الحالي دميترو كوليبا سوف يبقي في منصبه.

وكان زيلينسكي قد المح إلى أنه سوف تكون هناك " أخبار مهمة" خلال الأسبوع المقبل، من ضمنها أخبار من " مسؤولين حكوميين".

و إقالة أندريه ميلنيك، سفير بلاده لدى ألمانيا، وفقا لمرسوم نشرته المستشارية الرئاسية أمس السبت،وشمل قرار زيلنسكى أيضا إقالة سفراء أوكرانيا لدى النرويج وجمهورية التشيك والمجر والهند، وفقا للمرسوم.

تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز