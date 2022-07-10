واشنطن تحضّ قادة سريلانكا على معالجة "الاستياء" الشعبي "سريعاً"

المصدر: أ ف ب

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حضّت الولايات المتحدة الأحد قادة سريلانكا المستقبليّين على "العمل سريعًا" لاستعادة الاستقرار الاقتصادي وتهدئة السخط الشعبي، بعد إعلان الرئيس غوتابايا راجاباكسا استقالته إثر فراره من قصره الذي اقتحمه عدد كبير من المحتجّين.

وقال متحدّث باسم الخارجيّة الأمريكيّة إنّ الحكومة السريلانكيّة الجديدة يجب أن "تعمل سريعًا من أجل تحديد وتنفيذ الحلول التي من شأنها (توفير) استقرار اقتصادي طويل الأمد وتهدئة استياء شعب سريلانكا".

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