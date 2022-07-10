مقتل 13 هندياً إثر عاصفة مطيرة في كشمير.. فيديو

المصدر: البيان

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قتل 13 شخصا وفُقد ما لا يقل عن 36 بعد أن تسببت عاصفة مطيرة مفاجئة في سيول بالقرب من ضريح كهف أمارناث الهندوسي المقدس فى الشطر الهندي من كشمير فى جبال الهيمالايا.

وخلال موسم الزيارات السنوي، يعبر عشرات الآلاف من الهندوس الأنهار الجليدية والممرات المغمورة بالمياه للوصول إلى الكهف، الذي يحتوي على رواسب جليدية تعتبر تجسيدا ماديا للإله شيفا، بحسب معتقداتهم.

وقال قائد شرطة كشمير فيجاي كومار إن عملية الإنقاذ انتشلت ثماني جثث بعد العاصفة المطيرة بالقرب من الكهف. وأضاف "جرفت السيول بعض الخيام والمطابخ الأهلية"، بحسب ما نقلت عنه "يورونيوز".

وقال مسؤول آخر غير مصرح له بالتحدث لوسائل الإعلام، إن عدد القتلى أكبر، حيث بلغ 13، بعدما تم العثور على خمس جثث أخرى. وأضاف أن رجال الإنقاذ انتشلوا عدة جثث من بين الأنقاض.

وقال رئيس الوزراء ناريندرا مودي على تويتر إنه "حزين للغاية" بسبب ما نجم عن هذه العاصفة. وأضاف مودي "أعزي أسر الضحايا ... عمليات الإنقاذ والإغاثة مستمرة. يتم تقديم كل المساعدة الممكنة للمتضررين".

والكهف مغطى بالثلوج معظم العام، لكن السلطات سمحت للناس بزيارته لمدة 45 يوما خلال فصل الصيف مع ارتفاع درجات الحرارة في الممرات.

ويأتي موسم الزيارة هذا العام بعد انقطاع دام عامين بسبب فيروس كورونا. وتتوقع السلطات وصول 800 ألف هندوسي إلى الضريح، بعد وصول أكثر من 60 ألفا حتى الآن في الأيام العشرة الأولى.

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