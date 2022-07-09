ترشح عراقي لخلاقة جونسون

المصدر: البيان

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أعلن وزير المالية البريطاني المعين حديثا ناظم الزهاوي الترشح لقيادة حزب المحافظين ليكون بديلا لبوريس جونسون على رأس حكومة جديدة.

وذكرت "سبوتنيك" نقلاً عن صحيفة "اندبندنت" البريطانية أن وزير المالية المعين حديثا، ووزير التعليم السابق الزهاوي أعلن إطلاق محاولته لقيادة حزب المحافظين ومن أجل تقديم نفسه كبديل لجونسون.

والزهاوي هو ثاني وزير في حكومة جونسون، الذي أظهر طموحاته لقيادة حزب المحافظين وتشكيل حكومة جديدة، بعد وزير النقل، غرانت شابس.

يذكر أن ناظم الزهاوي ‏ هو سياسي بريطاني ترجع أصوله إلى العراق إلى عائلة الزهاوي الكردية البغدادية المعروفة.

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