هجوم مسلح يستهدف جزائريين في مالي

المصدر: الجزائر- البيان

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أعلنت وزارة الخارجية الجزائرية، اليوم السبت، عن تعرض سائقي شاحنات جزائريين بمالي لهجوم من قبل مجموعة مسلحة مكونة من أربعة أفراد على متن دراجات نارية في ضواحي مدينة غاو. وأفاد بيان الوزارة وفق ما نقلت تقارير إعلامية جزائرية بأن الهجوم المسلح وقع صباح يوم أمس في ضواحٍ بمدينة غاو المالية. كما أفاد بيان الخارجية بأن المهاجمين طالبوا بالمال. وبعد أن فشلوا لجأوا إلى استخدام أسلحتهم النارية. وأعلنت الخارجية الجزائرية في البيان ذاته، عن إصابة ثلاثة سائقي شاحنات جزائريين أحدهم في حالة خطرة. كما أوضح بيان الخارجية الجزائرية أن أحد المصابين خرج من المستشفى بينما يتواجد الآخران تحت إشراف طبي.

وحسب بيان وزارة الخارجية، تتكون القافلة من 7 شاحنات على متنها 7 سائقين استأجرتهم شركة جزائرية لنقل البضائع.

يشار إلى أن السفارة الجزائرية في باماكو تراقب عن كثب أوضاع المواطنين الجزائريين.

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