رئيس سريلانكا سيتنحى في 13 يوليو

المصدر: وكالات

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أعلن رئيس البرلمان السريلانكي ماهيندا أبيواردانا أن الرئيس غوتابايا راجابكسا الذي فر السبت من مقره الرسمي في العاصمة كولومبو قبيل اقتحام محتجين غاضبين المجمع الرئاسي، وافق على التنحي الأسبوع المقبل.

وجاء في تصريح متلفز لأبيواردانا أن "الرئيس قال إنه سيتنحى في 13 يوليو لضمان انتقال سلمي" للسلطة.

وفي وقت سابق اليوم، اقتحم عشرات الآلاف من المتظاهرين، المطالبين باستقالة رئيس سريلانكا جوتابايا راجاباكسا والحكومة مقر إقامته الرسمي، رغم الاستخدام المتكرر للشرطة للغاز المسيل للدموع.

ووصل المتظاهرون إلى مقر الإقامة الرسمي للرئيس، على الرغم من الوجود المكثف لقوات الأمن.

وأفادت وكالة الأنباء الفرنسية نقلاً عن مصدر في وزارة الدفاع، أن الرئيس السريلانكي جوتابايا راجاباكسا هرب اليوم السبت 9 يوليو، من منزله بعد أن حاصره المتظاهرون واقتحموه.

وعرض رئيس الوزراء السريلانكي رانيل ويكريمسينجه اليوم السبت التنحي بعد ساعات من سيطرة المحتجين على المقر الرسمي للرئيس ومكتبه في العاصمة.

وجاء في بيان صادر عن مكتب رئيس الوزراء أنه أبلغ رئيس البرلمان باستعداده للتنحي حتى تتمكن حكومة من جميع الأحزاب من تولي زمام الأمور وإدارة شؤون البلاد.

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