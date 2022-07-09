زيلينسكي يقيل سفير أوكرانيا لدى ألمانيا

المصدر: وكالات

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قرر الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إقالة أندريه ميلنيك، سفير بلاده لدى ألمانيا، وفقا لمرسوم نشرته المستشارية الرئاسية اليوم "السبت".

وشغل ميلنيك منصب سفير كييف في برلين، منذ عام 2015، وهو أحد أشهر الدبلوماسيين وأكثرهم إثارة للجدل في ألمانيا.

ووفقًا لمعلومات صحيفة بيلد الألمانية، كانت هناك بالفعل خطط في بداية يوليو، لأن يترك ميلنيك عمله كسفير والانتقال إلى وزارة الخارجية في كييف، ليصبح نائب وزير الخارجية.

كما شمل القرار أيضا إقالة سفراء أوكرانيا لدى النرويج وجمهورية التشيك والمجر والهند.

ولم يتطرق القرار إلى سبب الإقالات، أو المهام التي سيتم تكليف السفراء بها مستقبلا.

وعرف ميلنيك بمطالبته المتكررة لألمانية لتقديم المزيد من الدعم لبلاده في شكل أسلحة ثقيلة في ظل استمرار العمليات العسكرية الروسية في الأراضي الأوكرانية.

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