صورة لقاتل شينزو آبي يقف خلفه مباشرة

المصدر: البيان

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بدأت تتكشف حقائق جديدة عن المشبته به، بقتل شينزو آبي رئيس وزراء اليابان الأسبق والذي اعتقلته القوات الأمنية على الفور بعد إطلاقه النار.

ووفق العربية نت أظهرت صور مروعة للحظة التي يقف فيها قاتل شينزو آبي خلفه قبل أن يغتاله، وبينت الصور آبي يبدأ خطاباً في التجمع الانتخابي في منطقة نارا الغربية، مبتسماً بينما يصفق من حوله، وفق تقرير منشور في "نيويورك بوست".



وكان القاتل يقف خلفهم فقط ملثماً ويبدو بريئاً، إذ أوضحت الصور أنه كان يرتدي سروالاً عسكرياً ويضع حقيبة معلقة على ظهره ويرتدي كمامة.

في غضون دقائق من بدء آبي خطابه، تسلل نفس الرجل الذي تم تحديده على أنه تيتسويا ياماغامي البالغ من العمر 41 عاماً، بالقرب من آبي وأرداه قتيلاً في هجوم أثار إدانة فورية من القادة في جميع أنحاء العالم.

كما أظهرت لقطات لحظة إطلاق النار، حيث كان رئيس الوزراء السابق مرتدياً بدلة زرقاء داكنة، وهو يرفع قبضته خلال خطابه الحماسي، ثم اهتزت الكاميرا بعيداً.

وانتشر فيديو لآبي وهو ينهار في الشارع، بينما يركض حراس الأمن نحوه، وأمسك صدره وقميصه ملطخ بالدماء.

وفي اللحظة التالية، قفز حراس الأمن فوق نفس الرجل الذي تم تصويره قبل لحظات خلف السياسي، حيث ثبتوه على الرصيف واستلوا السلاح من يده.

فيما شوهد السلاح في مكان قريب على الأرض، ويبدو أنه مسدس مصنوع يدوياً، وفق ما بيّنت الصور المتداولة.

وعقب ذلك، نُقل رئيس الوزراء السابق جواً إلى المستشفى لتلقي العلاج الطارئ، لكنه لم يكن يتنفس وتوقف قلبه.

وكافح الأطباء لإنقاذه، لكنه توفي في الساعة 5:03 مساءً بالتوقيت المحلي، بعد حوالي خمس ساعات ونصف من إطلاق النار عليه.

وقال طبيب في مؤتمر صحافي متلفز، إنه نزف حتى الموت من جرحين عميقين، أحدهما في الجانب الأيمن من رقبته، مشيراً إلى أنه لم يكن لدى الزعيم السابق أي مؤشرات حيوية عندما تم إحضاره.

يذكر أن هذه كانت أول عملية اغتيال لرئيس وزراء ياباني حالي أو سابق منذ أيام ما قبل الحرب العسكرية في عام 1936.

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