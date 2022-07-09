بنت رئيس أنغولا السابق تطالب بتشريح جثمانه

المصدر: لواندا - أ.ف.ب

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أعلنت الحكومة الأنغولية على صفحتها على فيسبوك وفاة الرئيس الأنغولي السابق جوزيه إدواردو دوس سانتوس أمس عن 79 عاماً في عيادة ببرشلونة كان نقل إليها منذ إصابته بسكتة قلبية في 23 يونيو. وجاء في الرسالة القصيرة إن «الحكومة الأنغولية تعلن بألم كبير وفاة دوس سانتوس الرجل الذي حكم البلاد لمدة 38 عاماً». وأعلن حداد وطني لخمسة أيام في البلاد.

وطلبت إحدى بنات دوس سانتوس، تشيزي دوس سانتوس تشريح جثة والدها «خشية» من نقل جثمانه إلى أنغولا. وأضافت في بيان بعد أيام من تقديم شكوى إلى الشرطة الإسبانية «انطلاقاً من فرضية تعرضه لمحاولة قتل، يجب الاحتفاظ بالجثمان وعدم تسليمه لأنغولا قبل إجراء عملية تشريح».

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