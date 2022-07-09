مدينة إيطالية تستغيث جراء الجفاف

المصدر: روما -د.ب.أ

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طالبت منطقة ليجوريا الساحلية في إيطاليا الحكومة المركزية أمس بإعلان حالة الطوارئ هناك بسبب ظروف الجفاف، حيث قالت لجنة من الخبراء إن البلاد أصبحت أكثر جفافاً بسبب تغير المناخ.

وقال جيوفاني توتي حاكم المنطقة إنه إذا تم إعلان حالة الطوارئ فقد يتم الإفراج عن 10 ملايين يورو (10.2ملايين دولار) لاتخاذ إجراء عاجل. ويمكن استغلالها، على سبيل المثال، في وضع أنابيب مياه أو تجديد بئر أو بناء سدود صغيرة. وكتب توتي في منشور على حسابه في «فيسبوك» الليلة قبل الماضية: «نتوقع أن توافق الحكومة على مناشدتنا في أقرب وقت ممكن».

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