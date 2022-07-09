تيريزا ماي ترقص بعد استقالة جونسون.. فيديو

المصدر: البيان

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أدت تيريزا ماي، رئيسة الحكومة البريطانية السابقة، رقصة في أحد المهرجانات، وذلك بعد ساعات من إعلان خلفها بوريس جونسون استقالته من رئاسة حزب المحافظين.

ويظهر مقطع فيديو تم تداوله عبر وسائل التواصل الاجتماعي، ماي وهي تستمتع بأداء ديفيد كريغ في المهرجان، الذي أقيم في هينلي في التايمز بأوكسفوردشاير ليلة الخميس 7 يوليو.

يذكر أنه وقت سابق من ذلك اليوم، استقال جونسون، الذي خلف ماي كرئيس للوزراء في العام 2019، من منصب زعيم حزب المحافظين، إلا أنه سيبقى في منصبه كرئيس للوزراء حتى انتخاب خليفته.

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