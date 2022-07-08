المصدر: البيان

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أعلنت وسائل إعلام يابانية وفاة رئيس وزراء اليابان السابق شينزو آبي متأثراً بإصابته عقب إطلاق النار عليه اليوم الجمعة.

وكانت هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية قد أعلنت صباح اليوم الجمعة نقل رئيس الوزراء السابق شينزو آبي إلى المستشفى وهو ينزف بعدما سقط أرضا خلال إدلائه بكلمة في مدينة نارا في غرب اليايان.

وأضافت الهيئة أن صوتا يشبه إطلاق عيار ناري سُمع حينها وأن السلطات اعتقلت رجلا مشتبها به في المكان.

وذكر مراسل للهيئة أن دوي إطلاق رصاصتين متتاليتين سُمع خلال حديث آبي.

وأفادت وكالة كيودو للأنباء بأن رئيس الوزراء السابق فاقد للوعي ويبدو أن قلبه توقف عن العمل.

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