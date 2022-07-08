رئيس الوزراء الهندي "حزين جدا" بعد الهجوم على شينزو آبي

المصدر: أ ف ب

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قال رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي الجمعة إنه "حزين جدا" لإطلاق النار على شينزو آبي، واصفا رئيس الوزراء الياباني السابق بأنه "صديق عزيز".

وكتب مودي على تويتر "حزين جدا جراء الهجوم على صديقي العزيز آبي"، مؤكدا أن "أفكارنا وصلواتنا معه ومع أسرته وشعب اليابان".

من جهته، صرح وزير الخارجية التايلاندي دون برامودويناي لصحافيين في بانكوك أن رئيس الوزراء برايوت تشان أو تشا "مصدوم جدا لما حدث لرئيس الوزراء الياباني السابق شينزو آبي". واشار إلى أن "برايوت وآبي صديقان وتربط بينهما علاقة وثيقة نسبيا

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