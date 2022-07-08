بالفيديو.. إطلاق النار على رئيس الوزراء الياباني السابق شينزو آبي

المصدر: أ ف ب

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تعرّض رئيس الوزراء الياباني السابق شينزو آبي لهجوم الجمعة وشوهِد ينزف خلال حدث في مدينة نارا الغربيّة وكان فاقدًا للوعي، وفق ما أفادت وسائل إعلام محلّية.

وذكرت وسائل إعلام عدّة، بينها وكالة "كيودو" للأنباء، أنّ رئيس الوزراء السابق تعرّض لهجوم.

وتحدّثت "كيودو" ومحطّة "إن إتش كيه" الوطنيّة عن سماع دويّ إطلاق نار.

بالفيديو.. إطلاق النار على رئيس الوزراء الياباني السابق شينزو آبيhttps://t.co/5ha2j4iFM8#البيان_القارئ_دائما pic.twitter.com/Wwtrw9EDgI — صحيفة البيان (@AlBayanNews) July 8, 2022

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