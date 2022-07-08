شينزو آبي لم يُظهر أيّ مؤشّرات حيويّة بعد الهجوم

المصدر: أ ف ب

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أفادت وسائل إعلام يابانيّة الجمعة بأنّ رئيس الوزراء الياباني السابق شينزو آبي لم تظهر عليه أيّ مؤشّرات حيويّة بعد نقله إلى المستشفى في أعقاب هجوم على ما يبدو خلال حدث انتخابي في منطقة نارا.

ونقلت محطّة "إن إتش كيه" الوطنيّة عن إدارة إطفاء محلية، أنّ رئيس الوزراء السابق آبي يبدو أنّه يعاني من توقّف وظيفة القلب والجهاز التنفّسي، وهي عبارة مستخدمة في اليابان قبل تأكيد الوفاة رسميًا. ولم يرد تأكيد فوري من الشرطة أو مسؤولين في إدارة الإطفاء اتّصلت بهم وكالة فرانس برس.

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