الحزب الحاكم بكوريا الجنوبية يعلق عضوية زعيمه "لي" لمدة 6 أشهر بسبب فضيحة أخلاقية

المصدر: يونهاب

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أقرت اللجنة الأخلاقية المركزية لحزب سلطة الشعب بكوريا الجنوبية، فجر اليوم، عقوبة "تعليق العضوية الحزبية لمدة 6 أشهر" على زعيم الحزب لي جون-سيوك، المتهم بتحريضه على إزالة أدلة تشير إلى تلقيه خدمات جنسية.

وبهذا القرار، يحرم الزعيم الشاب من ممارسة مهامه لمدة نصف العام، ما يثير الغموض حول قدرته على الاستمرار في منصبه.

ويُشار إلى أنه من غير المسبوق توقيع مثل هذه العقوبة على زعيم حزب حالي في كوريا، ويتوقع تعرض الحزب لارتباك حاد خلال الفترة القادمة.

وقد توصلت لجنة الشؤون الأخلاقية إلى هذا القرار في غضون الساعة الثالثة فجر اليوم، بعد عقد اجتماعها منذ مساء يوم أمس للاستماع إلى دفاع "لي" عن تهمة تلقي خدمات جنسية.

كما أقرت اللجنة "تعليق العضوية لمدة عامين" لشخص مقرب من "لي"، وهو كيم تشول-غون مدير الشؤون السياسية لزعيم الحزب لتورطه في محاولة إزالة الأدلة.

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