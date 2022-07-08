بعد 21 عاماً من طمرها.. طالبان تكشف عن سيارة الملا عمر التي هرب بها في 2001

المصدر: أ ف ب

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بعد 21 عاما من طمرها لإخفائها، كشفت حركة "طالبان" في شرق أفغانستان السيارة التي استخدمها الملا محمد عمر؛ الزعيم التاريخي للحركة للفرار من الضربات الأمريكية بعد اعتداءات 11 سبتمبر 2001.

وأمر بإخراج السيارة هذا الأسبوع عبد الجبار العمري، المسؤول في طالبان، الذي طمرها حينذاك وهي من طراز تويوتا كورولا بيضاء اللون، في حديقة بقرية في ولاية زابل بجنوب شرق أفغانستان".

وقال رحمة الله حماد، مدير الإعلام والثقافة في ولاية زابل لوكالة فرانس برس إن السيارة "لا تزال في حالة جيدة ومقدمتها فقط متضررة قليلا". وأضاف أن "هذه السيارة دفنها المجاهدون (مقاتلو طالبان) تخليدًا لذكرى الملا عمر في 2001 لمنع تدميرها".

ونشر مسؤولون من طالبان صورا للسيارة وهي في حفرة كبيرة ومغطاة جزئياً بالتراب أثناء إزالته بمجارف ومعاول.

وقال رحمة الله حماد إن طالبان تعتزم تسليم السيارة إلى المتحف الوطني في العاصمة كابول لعرضها على أنها "معلم تاريخي عظيم".

وقال مسؤولون في طالبان هذا الأسبوع إن الملا عمر فر من قندهار في سيارة تويوتا كورولا. وتوفي الزعيم التاريخي للحركة وهو مختبئ في 2013 على الرغم من أن السلطات أبقت وفاته سرا لفترة طويلة.

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