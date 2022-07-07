بوتين متوعداً الغرب: من يُرِدْ هزيمتنا فليحاول.. وأمورنا الجديّة لم تبدأ بعد

المصدر: البيان

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تحدى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الخميس، في واحد من أقوى خطاباته منذ بدء العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، الدول الغربية أن تجرب إلحاق الهزيمة بموسكو "في ساحة المعركة"، وقال إن العملية العسكرية لموسكو في أوكرانيا تمثل تحولا إلى "عالم متعدد الأقطاب".

وهاجم بوتين "الليبرالية الشمولية"، التي قال إن الغرب سعى لفرضها على العالم بأسره.

وقال بوتين خلال اجتماع مع رؤساء الكتل في مجلس الدوما في اليوم الـ 134 للعملية العسكرية الروسية في أوكرانيا "اليوم، نسمع أنهم يريدون أن يلحقوا بنا الهزيمة في ساحة المعركة. ماذا نقول؟ فليحاولوا"، بحسب ما نقلت "يورونيوز".

واتهم "الغرب مجتمعا" بشن "حرب" في أوكرانيا، وقال إن التدخل الروسي في البلد الموالي للغرب يؤذن ببداية تحول إلى "عالم متعدد الأقطاب".

وأضاف أن "هذه العملية لا يمكن وقفها".

كما أكد لكييف وحلفائها الغربيين أن موسكو "لم تبدأ بعد الأمور الجدية" في أوكرانيا.

وقال "على كل طرف أن يعلم أننا لم نبدأ بعد الأمور الجدية" في أوكرانيا.

وأضاف "في الوقت نفسه، لا نرفض مفاوضات السلام. ولكن على من يرفضونها أن يعلموا أنه كلما طال (رفضهم هذا)، بات التفاوض معنا أكثر صعوبة بالنسبة اليهم".

ورأى أن معظم الدول لا تريد اتباع النموذج الغربي لـ "الليبرالية الشمولية" و"المعايير المزدوجة المنافقة".

وقال إن "الناس في معظم الدول لا يريدون مثل هذه الحياة والمستقبل".

وأضاف "لقد سئموا من الخنوع وإذلال انفسهم أمام الذين يعتبرون أنفسهم استثنائيين".

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