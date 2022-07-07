زيلينسكي يعرب عن حزنه لاستقالة جونسون

المصدر: البيان

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كشف الرئيس الأوكراني فلودومير زيلينسكي عن حزنه الشديد لاستقالة رئيس وزراء بريطانيا بوريس جونسون من قيادة الحزب الحاكم.

واتصل الرئيس الأوكراني فلوديمير زيلينسكي هاتفيا برئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، الخميس، ليبلغه بمدى "حزنه" على استقالته من قيادة حزب المحافظين البريطاني، كما أعلنت الرئاسة الأوكرانية في بيان.

وقال زيلينسكي: "تلقينا جميعا هذا النبأ بحزن. لست وحدي بل كل المجتمع الأوكراني يتعاطف كثيرا معكم"، قبل أن يشدد على امتنان الأوكرانيين لدعم رئيس الوزراء البريطاني خلال الحرب مع روسيا.

واستقال رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، الخميس، من منصبه كرئيس تنفيذي لحزب المحافظين ممهدا بذلك الطريق لاختيار خلف له لرئاسة الوزراء في البلاد التي تشهد أزمة سياسية غير مسبوقة.

وخلال كلمته الأخيرة، خصص جونسون جزءا منها للأوكرانيين، مؤكدا أن الشعب البريطاني سيستمر بالوقوف معهم.

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