المدعية العامة البريطانية: حان وقت رحيل بوريس جونسون

المصدر: د ب ا

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قالت المدعية العامة البريطانية سويلا برافرمان إنه حان "وقت رحيل" رئيس الوزراء بوريس جونسون.

وذكرت وكالة " بي ايه ميديا " البريطانية أن برافرمان قالت لشبكة "إي تي في" إن جونسون تعامل مع الأمور " بشكل مروع" خلال الأيام الماضية.

وأضافت" الميزان يرجح حاليا قول، ما يؤلمني أن أقوله، ولكن حان وقت الرحيل".

وأشارت برافرمان إلى أنها مستعدة لخوض سباق تولى منصب رئيس الوزراء.

وقد أقال جونسون، وزير الإسكان مايكل جوف، وفقا لوكالة الأنباء البريطانية (بي إيه ميديا).

وجاءت هذه الأنباء في يوم مضطرب في السياسة البريطانية حيث استقال العشرات من أعضاء الحكومة، الغاضبين من أحدث مزاعم عن سوء التعامل في سلسلة من الفضائح.

ويعتقد أن جوف دعا رئيس الوزراء صباح أمس الأربعاء إلى الاستقالة.

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