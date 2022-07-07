مدفيديف: محاكمة روسيا تهديد للبشرية

المصدر: البيان

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وصف نائب رئيس مجلس الأمن الروسي، دميتري مدفيديف، معاقبة روسيا على عمليتها العسكرية في أوكرانيا بالأمر السخيف، وأنها تهديد لوجود البشرية.

وكتب مدفيديف على "تيليغرام": "في حديثي في ​​منتدى بطرسبرغ القانوني الدولي، وصفت أية محاولات لتشكيل محاكم لما يسمى بالتحقيق في أفعال روسيا بأنه أمر مجنون. هذه المقترحات ليست فقط باطلة قانونيا، بل فكرة معاقبة دولة تمتلك أكبر قدرة نووية، فكرة سخيفة بحد ذاتها، ومن المحتمل أن تشكل تهديدا على وجود البشرية".

وأشار، بحسب "روسيا اليوم"، إلى أن الولايات المتحدة ليس لها الحق في إدانة روسيا والدعوة إلى تشكيل المحاكم، لأن السلطات الأمريكية شنت "حروبا لا معنى لها بعيدا عن بلادها".

وأكد أن هذه الفكرة "مع روسيا لن تنجح... هم يفهمون ذلك جيدا ولذلك، ستتعب كلاب الحرب القذرة بنباحها المثير للاشمئزاز".

وذكّر مدفيديف السلطات الأمريكية بالكتاب المقدس: لا تحكموا، لئلا يحكم عليكم، وبأي حكم تحكمون، به ستحكمون، ويأتيكم يوم غضبه العظيم".

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