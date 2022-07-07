زاخاروفا تُذيق بوريس جونسون من الكأس التى سقى بها بوتين

المصدر: البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

ردت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، اليوم الأربعاء، الصاع صاعين لرئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، وسقته من نفس الكأس التي سقى بها الرئيس الروسي فلايدمير بوتين، في تعليقها على معلومات حول نية أعضاء مجلس الوزراء البريطاني دعوة جونسون للاستقالة.

وكتبت زاخاروفا عبر قناتها على "تليغرام"، بحسب ما نقات "سبوتنيك": "تخيلوا، الوزراء أنفسهم يتوسّلون رئيسهم أن يوقف هذا العار، من لديه المقدرة فقد غادر بالفعل، ويأمل الباقون في إقناع الرئيس (بالرحيل)، دعهم يجربون عبارتهم المفضلة التي يستخدمونها عادة عند تغيير الأوضاع: يجب أن يذهب بوريس، أو أنه من الصعب تغيير نظامكم؟"

وسخرت زاخاروفا من جونسون، حيث أتبعت منشورها الأول بمنشور مقتضب، حيث كتبت: "ماذا لو كان بوريس جونسون امرأة، هل كان سيرحل حينها؟"

وألمحت زاخاروفا بذلك إلى تصريحات جونسون السابقة حول أن بوتين لو كان امرأة لامتنع عن القيام بالعملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا.

تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز