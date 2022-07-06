جونسون يتشبث بمنصبه: لن أرحل وحكومتي لن تستقيل

المصدر: وكالات

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تشبث رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون بمنصبه على رأس السطلة ورفض الرحيل، مؤكداً عزمه البقاء في منصبه رغم استقالة عدد من أعضاء حكومته التي أضعفته على خلفية فضائح لمتكررة

وقال رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون اليوم الأربعاء إن حكومته لن ترحل بعد أن استقال اثنان من كبار وزرائه بجانب عدد من المسؤولين احتجاجا على وجوده على رأس السلطة.

وأبلغ جونسون المشرعين أن الاقتصاد يمر بفترة صعبة وأن الغزو الروسي لأوكرانيا يمثل أسوأ حرب في أوروبا منذ 80 عاما.

وأضاف أمام البرلمان البريطاني "هذه بالضبط هي اللحظة التي تتوقع فيها أن تواصل الحكومة عملها، لا أن تنسحب، وأن تباشر المهام المنوطة بها".

وأكد بوريس جونسون الأربعاء عزمه على "مواصلة" التفويض الموكل إليه رغم استقالة عدد من أعضاء حكومته التي أضعفته على خلفية فضائح لمتكررة.

وقال رئيس الحكومة خلال جلسة المساءلة الأسبوعية في مجلس العموم التي شهدت توترا "سنواصل تنفيذ التفويض الموكل إلينا".

وأوضح أن "مهمة رئيس الوزراء في ظروف صعبة عندما يُمنح تفويضا هائلا، هي الاستمرار وهذا ما سأفعله".

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