روسيا: تسريب مكالمة بوتين وماكرون انتهاك للبروتوكول الدبلوماسية

المصدر: أ ف ب

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وصف وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف اليوم الأربعاء، نشر نص مكالمة هاتفية بين الرئيس إيمانويل ماكرون والزعيم الروسي فلاديمير بوتين، بـ الانتهاك" للبروتوكول الدبلوماسي.

وقال لافروف خلال رحلة لفيتنام إن"مبادئ السلوك الدبلوماسي لا تنص على تسريبات أحادية الجانب (مثل) التسجيلات".

وكشفت إذاعة فرانس 2 في وثائقي حول تعامل الرئيس الفرنسي مع الحرب الروسية، تفاصيل المكالمة الهاتفية التي جرت بين الزعيمين قبل أيام من الغزو الروسي لأوكرانيا.

وأشار لافروف إلى أن روسيا ليس لديها ما تخجل منه في محتوى المحادثة بين الزعيمين.

وأضاف "نحن نقود المفاوضات دائما على نحو لا يتضمن أي شيء نخجل منه. نقول دائما ما نفكر فيه ومستعدون للرد على ما قلناه وشرح موقفنا".

ويقوم لافروف بزيارة تستغرق يومين لفيتنام في الذكرى العاشرة للشراكة الاستراتيجية الشاملة بين البلدين.

ورفضت فيتنام المقربة تاريخيا من روسيا، حتى الآن، إدانة التدخل العسكري الروسي في أوكرانيا.

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