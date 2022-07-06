فيضانات سيدني تُرغم الآلاف على الفرار

المصدر: (سيدني - أ.ف.ب)

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فاضت أنهر عن ضفافها في أعقاب أمطار غزيرة في أستراليا، واجتاحت مياهها الموحلة مساحات من سيدني، أمس، لتغمر منازل وطرقاً، مرغمة آلاف المواطنين على الفرار. وطلبت السلطات الأسترالية من 50.000 شخص إخلاء منازلهم، وأبلغت 28.000 آخرين بوجوب الاستعداد للمغادرة، مع ارتفاع منسوب المياه في ولاية نيو ساوث ويلز، وفق مسؤولين.

ونفذت فرق الطوارئ 142 عملية إنقاذ من الفيضانات في الولاية في 24 ساعة الماضية، حسب ما قال المسؤولون. وتتعرض أستراليا لبعض من أسوأ تداعيات التغير المناخي، إذ ازدادت وتيرة وشدة موجات الجفاف، وحرائق الغابات المميتة، وحالات ابيضاض الحاجز المرجاني العظيم، والفيضانات مع تغير أنماط الطقس العالمية. ويؤدي ارتفاع درجات الحرارة إلى حبس مزيد من الرطوبة في الجو، وبالتالي المزيد من الأمطار. وارتفعت المياه بسرعة في المناطق المتضررة لتطوّق جدران بعض المنازل في الأحياء الغربية من سيدني.

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